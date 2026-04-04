Feria de Pascuas en Abra Pampa

ABRA PAMPA (Corresponsal). Ayer, en horas de la mañana, dio inicio en Abra Pampa la Tradicional Feria de Pascuas, un encuentro que rescata prácticas ancestrales como el cambalache o trueque de productos, y que se extenderá también los días 5, 10, 11 y 12 del corriente mes.

Desde temprano, productores del Valle, la Quebrada, la Puna y del vecino país de Bolivia se hicieron presentes con una amplia variedad de productos. entre ellos ollas, cañas, frutas traídas desde la Quebrada de Sococha, carnes desecadas como chalonas y charqui, además de lanas, cueros y tejidos típicos, ponchos, mantas, barracanes, sombreros que reflejan la riqueza cultural de la región.

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La feria no solo es un espacio de intercambio comercial, sino también de encuentro popular. Las tradicionales carpas de cantadas volvieron a instalarse, donde la comunidad se reúne alrededor del flautero para compartir coplas que expresan penas, alegrías, amores e injusticias, en ese tono "triste-alegre" característico de la tonada de pascua. A ello se suma la ronda de copleros, que refuerza la hermandad con los visitantes del sur de Bolivia.

El programa de actividades comenzó a horas 8 con la apertura de la feria y a por la tarde espectáculo familiar con un show de payasos, bingo y la actuación de grupos folclóricos y tropicales, además de venta de comidas regionales y carpas de baile.

Abra Pampa se convierte así en el epicentro de la cultura popular del norte argentino, en una celebración que une historia, tradición y presente, reafirmando la identidad compartida con los pueblos hermanos de Bolivia.