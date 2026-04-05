Repartidor denunció el robo de un millón de pesos

Un repartidor de gaseosas denunció en la sede policial que sospechosos le robaron la suma de un millón de pesos que tenía dentro de su camión en la localidad de Santa Clara. Los sujetos aprovecharon que el conductor y su acompañante se bajaron para realizar entregas de mercadería en un comercio y sustrajeron una mochila para luego darse a la fuga.

El ilícito tuvo lugar días pasados por la tarde cuando la víctima realizaba su labor a bordo de un camión Iveco por las calles de la mencionada localidad del departamento Santa Bárbara.

En esas circunstancias, alrededor de las 16 el damnificado arribó a la intersección de la avenida San Luis y la calle Cabildo, para realizar la entrega de productos.

Tras esto, el denunciante junto a su compañero de trabajo se bajó del vehículo en cercanías de la plazoleta "Santa Ana", en donde procedieron a sacar las gaseosas y fueron hasta un comercio.

Lo que parecía ser una acción laboral normal de todos los días, pronto cambió. Así fue cómo luego de salir del negocio en el que realizaron la entrega, el conductor regresó al camión y notó la falta de una mochila de color negro, en la cual tenía una suma de dinero.

A raíz de percatarse que fue víctima de un robo, el repartidor se acercó hasta la Seccional 28° para denunciar la sustracción sufrida. Además, aportó que dentro de la pertenencia tenía el monto de un millón de pesos y su billetera, que contenía una pequeña suma de dinero.