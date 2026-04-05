Partieron de La Quiaca tras ingerir cápsulas de cocaína

Integrantes del Escuadrón 71 "Aguilares" de la provincia de Tucumán llevaron adelante un procedimiento, durante un control vehicular y detuvieron a dos pasajeras de un micro que había partido desde la ciudad de La Quiaca y llevaban dentro de sus cuerpos, 156 cápsulas de cocaína.

Según las fuentes consultadas por nuestro diario, el hecho fue desplegado sobre la ruta nacional N° 38, a la altura de la localidad de Huacra, límite interprovincial entre Tucumán y Catamarca.

Los efectivos detuvieron la marcha de un colectivo transporte público de pasajeros que circulaba bajo la modalidad de "trabajadores golondrinas", proveniente de la ciudad fronteriza de La Quiaca y con destino a Mendoza.

Al momento de la inspección, los uniformados detectaron que dos pasajeras mayores de edad, de nacionalidad boliviana, presentaban indicios y síntomas compatibles con el transporte de sustancia estupefaciente a través de ingesta de cápsulas.

Con intervención del Juzgado Federal de Tucumán N° 1, se dispuso el traslado del ómnibus y de las mujeres involucradas hasta el asiento de la Unidad para profundizar el control.

156 | CÁPSULAS DE COCAÍNA HABÍAN INGERIDO LAS MUJERES.

Posteriormente, las ciudadanas fueron llevadas a un centro de salud local para la realización de estudios radiográficos, donde se detectaron cuerpos extraños con forma de cápsulas en la cavidad abdominal de ambas.

Ante ese resultado, las inculpadas fueron derivadas a un hospital, donde permanecieron internadas con custodia hasta completar el proceso de evacuación. Como resultado, las involucradas expulsaron un total de 156 cápsulas con cocaína, arrojando un peso final de 1 kilo 884 gramos, según las pruebas de campo Narcotest.

Por disposición del Magistrado interviniente, ambas mujeres quedaron detenidas en carácter de comunicadas y se secuestró la sustancia estupefaciente junto con dos teléfonos celulares de interés para la causa.