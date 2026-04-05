Fue estafada por dos falsos operadores de empresas

La Seccional 11° de la ciudad de Libertador General San Martín recepcionó la denuncia de una vecina que fue estafada por la suma de 1,8 millones de pesos. La maniobra de los sospechosos comenzó con una llamada telefónica para ofrecerle supuestos descuentos en las facturas del servicio eléctrico.

El ilícito constó de dos llamadas a la damnificada. La primera de ellas ocurrió días atrás por la tarde, en momentos que mediante un número de WhatsApp con la característica telefónica 0261, correspondiente a localidades del interior de la provincia de Mendoza.

Fue entonces que se presentó un hombre asegurando ser operador de la empresa que presta el servicio eléctrico en Jujuy. Tras esto, el sospechoso le ofreció a la damnificada que por ser jubilada podía ser beneficiaria de descuentos en las facturas. Luego de contarle esto el sujeto le dijo que para poder ser acreedora de los beneficios, debía dirigirse a una sucursal bancaria para desbloquear la tarjeta, aunque la denunciante se negó a hacerlo.

De esta manera, la víctima pareció haber eludido un intento de estafa, aunque fue ahí cuando apareció una nueva llamada. En esta oportunidad, minutos más tarde quien se comunicó lo hizo desde WhatsApp con un número con característica de Jujuy.

En esta oportunidad, quien habló fue un individuo que le dijo a la denunciante que era operador del banco del cual ella es cliente. Además, le afirmó que se comunicaba porque habían detectado un intento de estafa en la cuenta.

Fue entonces que la mujer escuchó atentamente al sospechoso, quien le solicitó los datos personales para supuestamente evitar una estafa. Así fue cómo la víctima, tras la llamada anterior creyó en las palabras del sujeto y comenzó a pasarle el número de documento y una copia del DNI.

Luego, el siguiente paso fue una videollamada para obtener los datos biométricos de la damnificada para aparentemente evitar el ilícito y así finalizar la comunicación.

No obstante, horas más tarde la denunciante notó que de su cuenta bancaria habían solicitado un préstamo de 1 millón 830 mil pesos, de los cuales 300 mil fueron sustraídos mediante una transferencia a una billetera virtual.

Así fue cómo constató que fue estafada con la intervención de sospechosos que la llamaron en dos oportunidades, quienes simularon ser operadores de la empresa de electricidad y del banco, respectivamente, para engañar a la mujer. Tras esto, se dirigió a la Seccional 11° y realizó la denuncia.