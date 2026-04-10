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Plaza Belgrano

Este domingo reinauguran la tradicional “Glorieta”

Con esta actividad, se iniciará la "Semana de la Ciudad".

Viernes, 10 de abril de 2026 00:00

Este domingo a las 19.30 se inaugurará la obra de puesta en valor de la tradicional "Glorieta" de Plaza Belgrano, con la que se dará inicio a los actos oficiales de la Semana de la Ciudad, por el 433º aniversario de su fundación, con un espectáculo artístico, según anticipó el intendente Raúl Jorge.

El jefe comunal expresó que "va a ser un día de fiesta, porque comenzamos la Semana de la Ciudad, durante la cual habrá grandes eventos. Queremos invitar a toda la familia para participar de un evento de altísimo nivel y descubrir nuevos servicios que se brindarán en este sector de la exPlaza de Armas, hoy Plaza Belgrano, un espacio de gran valor histórico".

También destacó la relevancia del lugar al señalar que "probablemente sea una de las plazas del país con mayor contenido en la lucha por la independencia, con la presencia del General Belgrano, un Cabildo que hoy es una joya para vivenciar, junto al Paseo Sarmiento y muchos otros atractivos".

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