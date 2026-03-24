Una amplia agenda cultural, turística y religiosa en capital

El municipio capitalino invitó a vecinos y visitantes a disfrutar de una amplia agenda de actividades en el marco de Semana Santa, con propuestas destinadas a toda la familia. La programación incluye circuitos de guiados turísticos por distintos puntos emblemáticos de la ciudad, la tradicional exposición de ermitas, además de opciones gastronómicas, culturales y recreativas en diversos escenarios.

Al respecto, la directora de Turismo, Gabriela Canoniero, explicó que "la propuesta está diseñada respetando las celebraciones tradicionales impulsadas por el Obispado de Jujuy y la Iglesia Matriz, combinando cultura, turismo, religión y actividades recreativas para toda la familia".

En ese contexto, Canoniero indicó que las actividades comenzarán el miércoles 1 de abril con el festejo por los 10 años de "Tiempos de Tradición", que se realizará en la exestación de trenes, donde los presentes podrán disfrutar de baile, música folclórica, la participación de asociaciones y centros gauchos, que compartirán mate y comidas típicas en un ambiente que resaltará el tradicionalismo.

Asimismo, detalló que el jueves 2, viernes 3 y sábado 4 se desarrollarán circuitos de guiados turísticos gratuitos por el centro de la ciudad, con salidas en turnos mañana y tarde, y que el viernes se sumará un recorrido especial por el Parque Xibi Xibi, también en ambos turnos, como una propuesta ideal tanto para visitantes como para familias jujeñas.

También anticipó que se llevará a cabo la tradicional exposición de ermitas, organizada por los centros vecinales, en coincidencia con la peregrinación hacia el Cerro de las Rosas, un evento que se repite cada año y forma parte de la identidad cultural local. Además, informó que a través de redes sociales y plataformas oficiales se difundirá la programación completa de las actividades religiosas, incluyendo horarios de misas y propuestas de las distintas iglesias.

Como cierre de la agenda, el sábado 4 de abril se realizará un encuentro en la Plaza "Hipólito Yrigoyen", en Ciudad de Nieva, donde la orquesta Música con Alas ofrecerá un repertorio de música sacra. En ese espacio también se podrá apreciar la exposición de ermitas como una expresión artística y espiritual para toda la comunidad.

Entre las opciones para disfrutar durante Semana Santa se destacan los museos de la ciudad. El Museo del Cabildo (Belgrano 493) abre de martes a domingo, de 9 a 19, con ingreso arancelado. Por su parte, el Museo Histórico Provincial "Juan Galo Lavalle" puede visitarse los martes de 8 a 13.30 y de 15 a 20; miércoles, jueves y viernes de 8 a 13.30 y de 16 a 20; los sábados de 8 a 20 y domingos y feriados de 8 a 14, con entrada libre y gratuita.

En tanto, el Salón de la Bandera permanece abierto de lunes a viernes de 8 a 19, y sábados, domingos y feriados de 10 a 19, con la "Experiencia Éxodo" disponible cada hora y sin costo.

Entre las propuestas recreativas, se invitó a disfrutar de La Maroma, con cabalgatas guiadas y clases de equitación criolla para niños y adultos. Para consultas y reservas, comunicarse al 3884880682.

Asimismo, Los Coatíes Eco Parque, ofrece actividades de arborismo, palestra, tirolesa y senderismo en un entorno natural, de martes a domingo de 9 a 13, en RP 35, Alto Chijra (camino a Tilquiza). Consultas al 3884106983.

En el marco del enoturismo, la bodega urbana Antrope Wine abre sus puertas de martes a viernes de 10 a 13 y de 16.30 a 21, y los sábados y domingos de 16.30 a 21. Además, ofrece visitas guiadas con degustación, con reserva previa, los martes a viernes a las 10, 16 y 18, y los fines de semana a las 16 y 18.

La agenda incluye también guiados turísticos pedestres gratuitos por el Centro Histórico, sin reserva previa, el jueves 2 y sábado 4 de abril a las 10 y 16, con punto de encuentro en la Oficina de Información Turística (OIT) del Paseo de Artesanos (Urquiza 410). Además, el viernes 3 de abril se realizará un recorrido especial por el Parque Xibi Xibi en los mismos horarios.

Para los amantes de la naturaleza, se recomendó visitar la Quebrada de Reyes y las Termas de Reyes, ideales para el descanso, el bienestar y el avistaje de aves.

Otra alternativa es el Parque Botánico Municipal "Barón María Schüel", en barrio Los Perales, que puede visitarse de martes a domingo de 9 a 17. En caso de lluvia, la caminería permanece cerrada. Se requiere reserva previa al 3884037073 y el ingreso es arancelado.