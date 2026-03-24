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Municipios

Últimos días para acceder a importantes descuentos

En el caso del Patentamiento puede llegar hasta el 45%.

Martes, 24 de marzo de 2026 00:00
IMAGEN ARCHIVO.

El municipio capitalino recordó que hasta el 31 del corriente estarán vigentes los beneficios por pago anticipado del Impuesto Automotor y la Tasa de Recolección de Residuos, por lo que invitó a los contribuyentes a aprovechar los últimos días para acceder a importantes descuentos.

El programa contempla bonificaciones acumulables que buscan incentivar el cumplimiento tributario. En el caso del Impuesto Automotor, se establece un 10% de descuento por Buen Contribuyente, un 30% adicional por pago anual y un 5% extra para quienes abonen a través de la página web oficial, alcanzando hasta un 45% de descuento total.

Para la Tasa de Recolección de Residuos, los beneficios incluyen un 10% por Buen Contribuyente, un 20% por pago anual y un 5% adicional por pago web, lo que permite acceder a un descuento acumulado de hasta el 35%.

Asimismo, se informó que los pagos pueden realizarse tanto de manera presencial en las distintas bocas de cobro habilitadas en la ciudad, como a través de la modalidad online, brindando mayor comodidad a los vecinos.

En cuanto a las facilidades, existen opciones de financiación con tarjetas de crédito, incluyendo cuotas sin interés mediante entidades bancarias y plataformas digitales.

Como novedad, se incorporó la posibilidad de abonar mediante Mercado Pago, lo que permite utilizar distintas tarjetas de crédito en 3 o 6 cuotas sin interés. Esta opción está disponible tanto para el pago anticipado como para otros tributos municipales, aunque los beneficios del programa estarán vigentes únicamente hasta la fecha límite establecida.

 

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