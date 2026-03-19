Celebraron treinta y cuatro años

En el marco del 34° aniversario del Colegio Modelo Palpalá se reconoció el aporte de quienes cumplieron funciones imprescindibles para lograr las metas y proyectar nuevos desafíos con la educación de generaciones de alumnos que egresaron. La gerente general Ester Lizárraga de Ortiz encabezó el acto protocolar junto a socios padres, alumnos y demás integrantes de la comunidad educativa. En la oportunidad se destacó la importancia de la proyección de mejora que siempre tuvo la institución educativa.

La educación en valores, logrando 34 años de historias que muestran una motivación permanente en quienes dirigen los destinos de colegio y quienes trabajando en él dejan su impronta.

CELEBRACIÓN | ESTUDIANTES DE LA CASA DE ESTUDIOS PALPALEÑA.

"Desde que nacimos seguimos motivados de construir y formar personas de bien con valores humanos", señaló la gerente educativa, Silvia Busquets, quien añadió "nunca nos faltó convicción en un camino que nos invita a la renovación permanente con miradas humanas".

Durante la segunda parte del acto se entregaron reconocimientos a integrantes de la comunidad educativa por su valioso aporte en los 34 años de historia educando y proyectando un futuro mejor y adaptando su enseñanza a los nuevos desafíos que enfrenta la sociedad.