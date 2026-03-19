Tilcara lista para su segunda temporada más importante

Mientras la parroquia de Tilcara se organiza para la peregrinación al abra de Punta Corral de donde los fieles y sikureros traerán el Miércoles Santo a la Virgen de Copacabana; el sector turístico y el municipio se preparan para recibir a los visitantes.

Estos días en la villa quebradeña son de permanentes reuniones entre los vecinos, familias, compañeros de trabajo, amistades para programar la partida al cerro el Lunes Santo y el inicio de la elaboración de las ermitas para el Vía Crucis.

El pasado sábado se vivió una jornada de emotividad con la partida de la sagrada imagen hacia su santuario, por lo que la mayoría de los tilcareños subirán hasta el cerro para regresarla y desde la iglesia los cuide a lo largo del año.

La municipalidad a través de su Secretaría de Turismo está definiendo las acciones para esa semana de reflexión, se prevé una masiva llegada de visitantes, por lo que los prestadores de servicios turísticos quieren brindarle la mejor atención.

En las calles del pueblo se siente la ausencia de la venerada, todos hablan de peregrinar al santuario para manifestar su fe y devoción por la Mamita del cerro; esta manifestación de fe se convirtió en un atractivo turístico como las conmemoraciones de la Semana Santa.

Para el 29, Domingo de Ramos la parroquia ya anunció las celebraciones litúrgicas y las bandas de sikuris participarán en su totalidad para comenzar a despedirse, porque al día siguiente desde el mediodía emprenderán el largo y agotador camino.

Mientras tanto comenzarán a llegar los visitantes atraídos para participar en la conmemoración más dolorosa de la Iglesia.