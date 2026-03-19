Finalizó el Alborozo Humahuaqueño

El tradicional programa turístico cultural Alborozo Humahuaqueño, que pone de manifiesto las costumbres y tradiciones de los pobladores de Humahuaca, después de varios meses llegó a su fin en Calete con el XIII Festival de la zanahoria y el Encuentro de acordeonistas, en la localidad de Santa Lucía de Calete.

Premiada/ Vidal Rodríguez y TRinidad Cruz con la ganadora Luciana Guari.

Hacia allí, pobladores de la Ciudad Histórica, Uquía, San Roque, Chucalezna, Ocumazo, Coctaca, Hornaditas y demás comunidades, concurrieron para celebrar la temporada de cosecha de la mejor zanahoria de la región, y bailar con los acordeonistas que interpretan los ritmos más alegres del verano.

Novedad/ Ayelén Liquez junto a su padre Carlos elaboran café de zanahorias.

En el vallecito donde los pocos habitantes viven de la actividad agrícola, sólo en abril y en su fiesta patronal, se colma de visitantes para compartir la celebración popular, y el resto del año las jornadas se viven en el silencio eterno de la Quebrada.

Músicos/ Matías Gutiérrez y Lorenzo Ríos, destacados.

Mauro Liquez; Luciana Guari; Ayelén Liquez (quien ofreció café y té de zanahoria; Luisa Soto; Elsa Moya; Pascual Rodríguez; Carmela Casas (de Maimará); Faustina Urbina y demás productores y emprendedores ofrecieron sus productos a lo largo de la agradable jornada.

Venta/ Los productores vendieron la totalidad de su producción.

Luego del almuerzo comunitario servido por Vidal Rodríguez y Nora Viveros, al frente de la comunidad aborigen, se invitó a los acordeonistas hacer su ingreso precedidos por el público llevando al alto zanahorias, choclos, chacras, remolachas y bailando celebrando la nueva edición festivalera.

Presentación/ Vidal Rodríguez con los acordeonistas invitados.

El Tilcareño Castillo (Rolando), Carlos Fernández, Lorenzo Ríos, Carlos Vale, Joaquín Gutiérrez, Félix Vargas y el anfitrión Vidal Rodríguez, hicieron bailar a todos los presentes con sus alegres ritmos matizados con aires del recientemente finalizado carnaval.

Pancho.

Trinidad Cruz, secretaria del Interior y Santos Corimayo, secretario de Gobierno del municipio de Humahuaca asistieron para entregar a la comunidad los regalos para los ganadores de los concursos realizados.