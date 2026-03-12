Reajuste tarifario en el transporte urbano

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informa que, a partir de las 8 de hoy, comenzará a regir la nueva tarifa del transporte urbano de pasajeros, de 1.272,44 pesos para todos los recorridos en la ciudad. Hasta ayer la tarifa era de 1.226,27 pesos, por lo que los 46,17 pesos de diferencia representan un aumento del 3,7 por ciento.

Asimismo, el municipio detalló que el boleto tendrá el mismo precio para el recorrido San Salvador de Jujuy a Reyes, mientras que de San Salvador de Jujuy a Guerrero y a San Pablo de Reyes costará 1.463,68 pesos, de San Salvador de Jujuy a Termas de Reyes y a Yala 1.654,06 pesos, de San Salvador de Jujuy a Los Nogales y a Lozano 1.845,29 pesos, y de San Salvador de Jujuy a León 2.035,67 pesos.

Eximiciones

La Dirección General de Rentas del municipio capitalino recordó que está vigente la eximición del pago del Impuesto Automotor ("patente") para vehículos con más de 25 años de antigüedad, y de los primeros tres años para propietarios de vehículos híbridos y eléctricos. La titular de Rentas, Marcela Gómez, explicó que en ambos casos, los propietarios deberán elevar una nota a esa dependencia.