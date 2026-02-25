Instalan ocho equipos de aire acondicionado en Colegio 14

JUAN PINTO

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, Gabriel García; y la jefa de la Región IV Cecilia Martinez, junto con la diputada provincial Gisel Bravo, visitaron ayer las instalaciones del Colegio 14 de nuestra ciudad y garantizaron la asistencia y colaboración con la institución.

Las gestiones para esta visita y demás detalles fueron realizadas por la legisladora provincial, quien viene manteniendo un trabajo de acompañamiento a las escuelas de la ciudad, junto con autoridades del Ministerio de Educación y el aporte esencial del municipio local.

En este caso, el pedido particular de los directivos es que el municipio aporte la mano de obra para la instalación de aires acondicionados en las aulas. En este sentido, el secretario de Gobierno comprometió la ayuda del municipio ya que la idea del intendente Bravo es seguir acompañando y ayudando a cada escuela de la ciudad, en lo que sea posible.

Por su parte, Edith Vides, directora del Colegio 14, comentó que con recursos de la institución se logró comprar estos aparatos de aire acondicionado. En un principio solo se pudieron colocar 7 y quedó pendiente la instalación de 8 aires más.

Tras gestiones ante el área de Infraestructura Escolar, se pudo mejorar las instalaciones eléctricas y el cableado que permita llevar adelante la colocación de los nuevos aires acondicionados.

La directora agradeció al municipio por la mano de obra y las gestiones de la diputada Gisel Bravo para poder concretar la instalación que se lleva adelante con éxito. La idea es terminar el trabajo antes del inicio del ciclo lectivo 2026 y que los alumnos puedan disfrutar de un ambiente climatizado y agradable.

Desde Región IV advirtieron que este trabajo forma parte de una tarea conjunta que busca garantizar el buen estado de los edificios escolares y darle solución a todos los pedidos de las escuelas que forman parte de esta zona de la provincia de Jujuy.

.