Invitación a rezar el Vía Crucis en Humahuaca

Todos los viernes desde las 18.30 en la Iglesia Catedral y por las calles de Humahuaca se rezará el Vía Crucis que es propio del tiempo de Cuaresma, posteriormente el párroco David Bazán celebrará la eucaristía.

El Santo Vía Crucis recuerda el camino que hizo Jesús en la cruz, cada escena (14 estaciones) y meditación "nos ayuda a entrar en clima y recordar cómo fueron sus pasos previos a la muerte en el calvario", señaló el sacerdote.

Lo previsto para el inicio del rezo (el pasado viernes) fue interrumpido por la celebración del Carnaval chico y la presencia de comparsas en las calles por donde se iba a realizar el mismo.

Sin embargo el padre Bazán junto al seminarista Mario Marín y los feligreses que concurrieron, efectuaron el Santo Vía Crucis en el interior del templo, meditando en cada una de las estaciones.

Pasado mañana la práctica piadosa que ayuda a preparar el corazón para el encuentro con el Señor en Semana Santa iniciará en la plazoleta Sargento Gómez y se extenderá por las calles Córdoba, Jujuy, Salta y Corrientes. Durante el rezo no se pedirá por algo en concreto, pero cada fiel podrá agregar sus intenciones particulares en cada estación. Aparte el párroco sugirió a los humahuaqueños participar en el que les permitirá posteriormente vivir plenamente en la Semana Santa.

Finalizada la celebración del carnaval, la parroquia de Humahuaca regresó a sus actividades normales, de martes a sábado se ofician misas a las 8 y 19.30; los sábados hay bautismo a las 10; los domingos se ofician misas a las 8, 10.30 y 19.30 y los lunes en la parroquia no actividad.

A la vez se rezará en los diferentes barrios a cargo de los diferentes grupos pastorales que se desempeñan en la parroquia.