Carnaval 2026
Persecución
consumo
castración
Cosquín Rock 2026
Siniestro Vial
La opinión
carnaval 2026
Carnaval 2026

El diablo de la explanada es el atractivo de los visitantes

La plazoleta Sargento Gómez y el monumento es de los carnavaleros.

Domingo, 15 de febrero de 2026 23:38
ATRACTIVO | TODOS QUIEREN UN RECUERDO INOLVIDABLE CON EL DIABLO.

A mitad de la explanada del monumento a la Independencia en Humahuaca, el municipio ubicó un diablo carnavalero al lado del corpóreo que se transformó como el punto obligatorio para tomarse fotografías o selfies y demostrar que se estuvo en esa comuna para carnaval.

Casi sobre la calle Santa Fe se encuentra la figura del diablo carnavalero que es fotografiada durante todo el día por los grupos de jóvenes, familias, contingentes de turistas y todos aquellos que se precien de haber estado en Humahuaca.

La figura por momento pasa desapercibida por la gran cantidad de jóvenes que se congregan en la explanada para disfrutar del carnaval, y más allá de estar acompañando a una comparsa, prefieren ubicarse en ese sector y esperar que por allí se desplacen los diablos.

Es que todos los días las instituciones carnavaleras en su desplazamiento por cumplir con las invitaciones de sus simpatizantes pasan por el monumento y la plazoleta Sargento Gómez generando algarabía en el público.

Desde abajo hasta arriba la explanada permanece saturada de carnavaleros desde el atardecer hasta la noche brindando una postal carnavalera que no se repite en otro lugar del país.

 

