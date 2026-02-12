En La Esperanza, el intendente abrió el complejo municipal

Quedó habilitado el Complejo municipal del barrio Parapetí, en la localidad de La Esperanza, luego de ser totalmente refaccionado por el municipio con la colaboración del Gobierno provincial.

El intendente Ramón Carrizo acompañado del diputado provincial Mario Lobo y Fabián Tejerina (diputado provincial mandato cumplido), inauguró el complejo que fue recuperado y refaccionado totalmente para su funcionamiento, quedando en muy buenas condiciones.

Las instalaciones que en su momento pertenecieron a la organización social Tupac Amaru estaban abandonadas desde varios años atrás y presentaba un elevado grado de deterioro en todas sus dependencias.

En consecuencia el Ejecutivo municipal optó en hacerse cargo de las mismas y recurrió a la Provincia por colaboración para su refacción, lo cual se concretó dentro de lo previsto para su apertura en esta temporada estival.

Carrizo afirmó que la puesta en valor del complejo fue posible a la gestión transformadora que encabeza a partir de una administración ordenada, que le permitió también concretar otras obras en beneficio de la comunidad.

La recuperación del complejo la calificó como un símbolo del compromiso con la recreación y la inclusión, destacando a la vez la importancia que dedica su gestión a los espacios comunitarios a partir de una gestión ordenada y transparente.

"Con esfuerzo y compromiso continuaremos trabajando por este camino, porque somos una ciudad que le abre las puertas a la inclusión, al bienestar y a la comunidad", expresó Carrizo en el momento del acto inaugural.

Por su parte, Fabián Tejerina destacó la gestión del intendente y la decisión de recuperar un espacio que estaba totalmente abandonado y hoy es un centro de recreación familiar.