CASA DEL HORROR
salarios
Paritarias 2026
gremio docente
boxeo
MPA
Patota
Descarga eléctrica
Marcha
Seccional 60º
LICITACIÓN

Diez ofertas para adquirir indumentaria de trabajo

La misma se destinará al personal de las áreas de obras y servicios.

Jueves, 12 de febrero de 2026 00:00
En la comuna capitalina se realizó ayer la apertura de las ofertas correspondiente a la licitación para la adquisición de indumentaria destinada al personal municipal, principalmente para los trabajadores de las áreas de Servicios y Obras Públicas.

El acto administrativo se desarrolló con normalidad y contó con la presentación de diez propuestas, algunas provenientes de Córdoba y Buenos Aires, lo que evidencia un importante nivel de participación e interés en el proceso.

Cabe destacar que, como ocurre en cada proceso licitatorio impulsado por el Municipio, la apertura de sobres se realizó ante escribano público, garantizando transparencia y formalidad en cada una de las instancias.

La documentación y la ropa de trabajo presentada por los oferentes serán evaluadas por las áreas técnicas correspondientes, conforme a los criterios establecidos en el pliego licitatorio, con el fin de avanzar en la adjudicación.

 

