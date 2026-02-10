Cuadrilla de cajas del 1800 festeja su 160 aniversario

La presente jornada del Alborozo Humahuaqueño estará dedicada a la celebración por los 160 años de la Cuadrilla de cajas del 1800, una de las más antiguas de la región quebradeña, que, a pesar del tiempo transcurrido, continúa vigente, manteniendo el canto ancestral.

En Yachay originario, en La Banda se realizará la celebración desde las 10.30 con la concentración de cajeros, erquencheros y copleros; y a las 11 chayarán el mojón. Como parte de la ceremonia, directivos de la cuadrilla e invitados descubrirán una placa conmemorativa.

Al mediodía compartirán un almuerzo regional comunitario y se servirá chicha de maní, maíz y saratoga para asentar la comida. La sobremesa de los copleros no será larga porque las coplas se interpondrán durante la celebración en el predio de Yachay originario, que es la casa de María Ramos, presidenta de la institución.

Mientras avance el atardecer se efectuará un homenaje a los copleros y se entregarán reconocimiento a los presentes, entre ellos quienes se mantuvieron constantes en la cuadrilla y colaborando. Aparte entregará a Ramos una torta por el nuevo aniversario y por el trabajo que realiza al frente de ella.

El resto de la jornada la dedicarán a coplear hasta el anochecer mientras van llegando otros copleros e invitados, con sus ofrendas para el mojón y para compartir entre todos, poniendo de relevancia la colaboración y la solidaridad entre copleros, lo cual permitió su larga trayectoria en Humahuaca.

Junto a María Ramos está también la coplera Karina Paniagua quien se ocupa de la permanencia de la cuadrilla y en carnaval, celebrarlo junto a sus integrantes cantando coplas en cada salida a las invitaciones. Asimismo está la comisión de los jóvenes copleros, que hace su aporte fundamental para la cuadrilla. Al festejo asistirán hoy Dominga Álvarez, Vanesa Vilca, Marcelo Lanco, Claudia Estrada, Zenón Toconas, Cecilia Mendoza, Ramona Álvarez, Eva Cazón, Leocadio Toconás, el erquenchero Enzo Calapeña y otros músicos populares invitados. La mayoría de ellos son del pueblo y de las comunidades rurales vecinas donde se coplea durante el Alborozo Humahuaqueño, otros llegarán de Uquía, Tres Cruces, San Salvador de Jujuy o de Tilcara.