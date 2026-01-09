Purmamarca vivey respira turismo

Muy agradable jornada la de ayer en Purmamarca, ideal para que el municipio lanzara su Temporada Turística estival y diera la bienvenida a los visitantes que llegan permanentemente colmando las calles, restaurantes, peñas, paseos comerciales, ferias, circuitos y demás centros de atracción.

BIENVENIDA | HUMBERTO LÓPEZ CON FLORENCIA VERDASCO Y CRISTIAN BACA.

En la Quebrada es el destino que acaparó el mayor porcentaje de turistas en la región y ayer participó en el acto de lanzamiento que se extendió por cuatro horas desde las 11. El intendente Humberto López junto al ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, encabezaron el mismo muy entusiasmados por el movimiento que se registra desde principios de año.

MODELOS | ANA GONZÁLEZ Y MARTINA MORALES LUCIERON PRENDAS ARTESANALES.

El acto cultural se complementó con una feria de artesanos, emprendedores, bodegueros y gastronómicos donde el público pudo adquirir los productos elaborados con materia prima de la zona. La diputada nacional María Inés Zigarán estuvo también presente junto al flamante director de Cultura y Turismo municipal, Gustavo Chorolque (reemplazando en el cargo a Violeta Ramos).

AUTORIDADES | POSADAS Y MARÍA ZIGARÁN CON LA CHEF TERESITA SARMIENTO.

El Ejecutivo municipal saludó, agradeció y obsequió regalos a los turistas, y junto al público aplaudió a las simpáticas jovencitas que desfilaron luciendo prendas de vestir tejidas artesanalmente por Marta Patagua y otros diseñadores. Mientras que los cantores populares Daniela Cazón, Mabel Cruz, Marina Vilte, Nadia Larcher, Guillermina Contreras, Bety Vilte y Agustín Priotto anunciaron para hoy el 41° Encuentro de Copleros.

PLACER | ANAHÍ CRUZ Y OSCAR ALANCAY CON VINOS DE BODEGA DON MILAGRO.

Participó también el Ballet municipal "Nuna Kuna", el Grupo de samilantes de Purmamarca, el dúo Sol y arena, Los diableros de la peña, Jasy Memby y Zambazul. La chef Teresita Sarmiento se destacó por sus elaboraciones, y Anahí Cruz con Oscar Alancay ofrecieron los vinos de altura de la Bodega Don Milagro.

TRADICIÓN | GRUPO DE SAMILANTES DE PURMAMARCA.

Quienes quieren disfrutar plenamente del tiempo libre en un entorno muy acogedor y placentero, deben trasladarse a Purmamarca donde cumplirán sus sueños de unas vacaciones inolvidables y tranquilas.