Masivo festejo en La Quiaca

La mañana del martes esta comuna puneña, vivió una de las celebraciones más esperadas del año. El Cear (Centro de Alto Rendimiento) fue el epicentro de la magia, colmada por miles de niños que no quisieron perderse el espectáculo organizado por la Municipalidad en honor a los Reyes Magos.

Un evento gratuito que va consolidándose como uno de los momentos más destacados de las festividades quiaqueñas. Risas, juegos, emoción y miradas llenas de ilusión marcaron una jornada inolvidable, para los 5 mil niños que concurrieron, durante una mañana soleada.

El verde césped del Cear, se transformó en un verdadero parque de diversiones a cielo abierto, con juegos inflables, propuestas recreativas y actividades pensadas especialmente para que los presentes disfruten junto a sus familias, en un clima de festejo y encuentro.

El momento más esperado llegó con la aparición de los Reyes Magos, que despertó sonrisas, aplausos y una emoción contagiosa entre los más pequeños. Con regalos, gestos de cariño y la magia intacta de esta tradición tan querida, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron el campo deportivo compartiendo abrazos, fotos y sorpresas.

Los Reyes Magos también extendieron su visita al hospital "Doctor Jorge Uro" y recorrieron las calles fronterizas llevando un mensaje de esperanza y alegría. Acompañaron esta celebración tan especial, Hugo Barro, presidente del Concejo Deliberante a cargo interinamente de la intendencia.

Junto a la titular de Desarrollo Social Analia Mur, cuya área estuvo a cargo de prácticamente toda la organización, junto a otros espacios comunales.

En ese marco, cabe mencionar, los funcionarios del equipo de gobierno municipal, estuvieron presentes compartiendo con las familias y siendo parte activa de un evento que puso en el centro el disfrute, la cercanía y el fortalecimiento de los vínculos entre los diferentes colectivos sociales.

Al respecto Analia Mur, sostuvo que "la actividad fue altamente exitosa por la amplia participación y el clima familiar que se generó durante el evento". Al tiempo que agradeció a todas las instituciones que se sumaron para que todo sea una verdadera fiesta infantil.

De esta manera, La Quiaca celebró la llegada de los Reyes Magos, el espíritu de comunidad, la importancia de las tradiciones y el valor de compartir momentos en familia.