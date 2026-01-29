Hubo exhibición de canes

En las instalaciones del Multiespacio de Mariano Moreno se llevó adelante una exhibición de canes, destinada a los niños y niñas que participan de las colonias de vacaciones que lleva adelante la comuna capitalina.

El subdirector de Deporte y Recreación, Gustavo Caliva, destacó: "El objetivo principal de las colonias es brindar espacios de contención, recreación y aprendizaje durante el receso escolar. Los niños de las colonias de Moreno y Cuyaya pueden entretenerse y vivenciar experiencias diferentes, muchas de las cuales no pueden realizar durante el período de clases".

DIVERSIÓN | LOS CHICOS SE DIVIRTIERON CON LAS PIRUETAS DE LOS PERROS.

Agregó: "Las actividades continúan desarrollándose en todas las colonias de vacaciones que funcionan en distintos centros municipales, incluyendo el distrito de Alto Comedero. Como cierre, está previsto un encuentro general de colonias en el Parque San Martín el jueves (por hoy, y posteriormente el cierre final de las actividades se realizará el viernes (por mañana)".

La exhibición estuvo a cargo de la División Carnes de la Policía jujeña.