Vecinos disconformes con la actualización de impuestos

En la mañana de ayer cientos de vecinos quiaqueños se concentraron en el Concejo Deliberante y luego marcharon hasta el edificio municipal para expresar su rechazo a la reciente actualización de impuestos.

Al considerar que los nuevos valores son excesivos y no son acordes a la inflación, buscaron entregar, sin éxito, un petitorio que expresa su disconformidad ante la ordenanza impositiva.

La convocatoria fue realizada por la Multisectorial local, integrada por diferentes sectores, como comerciantes minoristas, vendedores ambulantes, carritos de mano, feriantes y demás rubros dedicados al comercio en La Quiaca.

Los manifestantes, de manera pacífica primeramente se agruparon en inmediaciones del deliberante, vecinos de todas las edades y distintos barrios se acercaron para expresar su descontento.

Con carteles, otros elementos para hacer ruido y el acompañamiento de bocinas, alzaron su voz contra los aumentos que, según testimonios, "son excesivos".

Más allá de la actualización, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, vecinos dijeron que "no pueden afrontar económicamente el pago", al tiempo que señalaron la "falta de obras que justifiquen la suba".

Posteriormente, todos se dirigieron hasta plaza Centenario, donde hubo varios oradores.

Todos coincidieron en que "la nueva política impositiva debe ser revisada y consensuada con todos los sectores de acuerdo a la situación económica reinante".

Además, insistieron en que no están en contra de pagar. "Simplemente queremos que sea accesible para todos, exigimos al Concejo Deliberante una explicación", insistieron. También, llamaron a una "rebelión fiscal, no pagar y que vuelva todo atrás".

Muchos de los carteles apuntaban contra los ediles, una vecina de uno de los barrios ubicados sobre la ruta 5 dijo a este medio: "Los concejales no defienden al pueblo, deben vivir muy bien, pero nosotros, los que trabajamos diariamente, pagamos los impuestos todos los meses y no nos alcanza".

Por otro lado, un vecino del barrio Centro calificó la actualización como "vergonzosa" y cuestionó: "No tiene justificación con la inflación que existe hoy en el país. Solo les interesa recaudar".

Al mediodía, volvieron al Deliberante para entregar el petitorio, pero no había ningún concejal para recibir la misiva, luego fueron hasta el edificio municipal donde tampoco había ningún funcionario.