Tsingshan inaugurará el mes próximo su planta en Perico

Funcionarios de los ministerios de Ambiente y Cambio Climático y de Minería mantuvieron una reunión de trabajo con representantes de la empresa Tsingshan, una de las cinco industrias más importantes del mundo en los sectores del acero inoxidable y la industria química.

El encuentro estuvo encabezado por los titulares de ambas carteras, Leandro Álvarez y José Gómez, respectivamente, y por parte de la empresa participaron autoridades del grupo Decent y Shenya Chemical, encabezadas por su presidente, Wang Haijun.

Durante la reunión, la empresa presentó el estado actual de sus inversiones en Jujuy y las proyecciones de expansión de su actividad industrial. En ese marco, se informó que durante el mes de febrero se inaugurará la planta instalada en el Parque Industrial de Perico, correspondiente a una inversión de 120 millones de dólares, destinada a la producción de diversos insumos estratégicos para la cadena de valor del litio.

Mayor interés

Asimismo, Tsingshan manifestó su interés en avanzar en nuevos desarrollos industriales vinculados a producción con aplicación en la industria minera y energética, así como en la exploración de futuras líneas de desarrollo, lo que permitiría ampliar la capacidad instalada y diversificar la matriz industrial de la provincia.

Las autoridades provinciales destacaron el impacto positivo de este tipo de inversiones en términos de generación de empleo, desarrollo de proveedores locales, transferencia de conocimiento y articulación con universidades, al tiempo que subrayaron la importancia de garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y los controles correspondientes.

En ese sentido, los ministros coincidieron en que el objetivo del Gobierno de Jujuy es promover una actividad productiva y minera responsable, que genere valor agregado, fortalezca el desarrollo local y se consolide bajo criterios de sustentabilidad ambiental y social.

Finalmente, se acordó avanzar en una agenda de trabajo conjunta entre el sector público y la empresa, con el fin de evaluar nuevos proyectos y acompañar su desarrollo de manera ordenada y sostenible, en beneficio del crecimiento de Jujuy.