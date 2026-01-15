Utilización del mango

La Secretaría de Producción del municipio de Yuto, organizó para mañana desde las 17 en el Centro comunitario de alimentos elaborados, el Taller de capacitación mangos en almíbar, a cargo de Karina Herrera.

Los asistentes deberán llevar cuchillos, servilletas, medio kilo de azúcar y recipientes para elaborar el producto.

A través del dictado y la elaboración del producto, se aprovechará la producción de mangos que en este tiempo está en su mayor porcentaje y mejor calidad, para utilizarlos en almíbar o en otras preparaciones para su consumo diario en la casa.

La capacitación posibilitará a las asistentes generarse un emprendimiento y comercializarlos logrando un ingreso económico. Más información se obtendrá llamando al número 3886 599059.