"Sentí Palpalá" fue reprogramado por mal tiempo

La propuesta fue reprogramada para el próximo domingo a partir de las 16 horas, y se llevará a cabo en el sector de Las Aguas Danzantes. Desde la organización informaron que quienes ya poseen números para los sorteos deberán conservarlos, ya que seguirán participando con los mismos en la jornada reprogramada.

Además, ese mismo día se desarrollará la segunda jornada de Sentí Palpalá, con una tarde llena de música, juegos y la realización de los sorteos de los Reyes Magos que habían quedado pendientes. La invitación está abierta para disfrutar de un encuentro familiar lleno de alegría para toda la familia.