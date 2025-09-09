Representantes de San Antonio

En una jornada colmada de alegría, el departamento de San Antonio coronó el domingo a Antonela Ximena Díaz, alumna del Colegio 35 de Los Alisos, como nueva representante estudiantil 2025. Junto a ella, fue elegida como primera representante Melani Ludmila Zalazar, del Bachillerato 17 de San Antonio; mientras que Maximiliano Cortez fue ungido chico 10.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

En una jornada colmada de alegría, el departamento de San Antonio coronó el domingo a Antonela Ximena Díaz, alumna del Colegio 35 de Los Alisos, como nueva representante estudiantil 2025. Junto a ella, fue elegida como primera representante Melani Ludmila Zalazar, del Bachillerato 17 de San Antonio; mientras que Maximiliano Cortez fue ungido chico 10.

Antonela Diaz y Melani Salazar deslumbraron al público con sus delicadas pasadas y bailes. Los chicos no se quedaron atrás, Maximiliano Cortez y Cristian Martínez ofrecieron un espectáculo lleno de energía y coreografías.

La plaza central de San Antonio se convirtió en el epicentro de la fiesta, donde vecinos, amigos, autoridades y familias compartieron una jornada inolvidable.

Grupo de danzas locales animaron el encuentro con coreografías pop, al ritmo de artistas como María Becerra, Emilia y otros referentes de la música actual.

Las hinchadas aportaron el colorido característico de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Antonela Díaz participará de la elección provincial el 22 del corriente en la Ciudad Cultural, en representación de San Antonio.