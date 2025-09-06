¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Onda Estudiantil 2025

Una noche repleta de alegría y emoción

La Municipalidad de Palpalá llevó adelante una velada impecable en la que tanto grandes como niños disfrutaron.

Sabado, 06 de septiembre de 2025 00:56

Palpalá anoche se vistió de fiesta para celebrar su Elección Reina departamental, un evento que reunió a toda la comunidad bajo el espléndido marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. La noche, conducida por Juan Mancuso y Liliana Condori, brilló con la presencia de autoridades, familiares y un público entusiasta.

Palpalá anoche se vistió de fiesta para celebrar su Elección Reina departamental, un evento que reunió a toda la comunidad bajo el espléndido marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. La noche, conducida por Juan Mancuso y Liliana Condori, brilló con la presencia de autoridades, familiares y un público entusiasta.

LA PASARELA | LAS EMBAJADORAS ESTUDIANTILES BRILLARON EN SU NOCHE.

La jornada fue posible gracias al apoyo de la Municipalidad de Palpalá, los educadores de los colegios y las escuelas de danza, quienes con su trabajo y dedicación dieron vida a un espectáculo inolvidable. Entre las personalidades destacadas que asistieron se encontraban el intendente Rubén Eduardo Rivarola, acompañado por su esposa Silvina Toledo, así como el presidente de la Cámara del Tabaco, Pedro Pascuttini, la concejal Eve Callejo y representantes de las fuerzas armadas, de seguridad y del ejecutivo municipal.

INTENDENTE | RUBÉN EDUARDO RIVAROLA Y PEDRO PASCUTTINI (CÁMARA DE TABACO).

El jurado encargado de elegir a la nueva soberana estuvo integrado por destacados representante locales: Jacqueline Méndez Mealla del diario El Tribuno de Jujuy, Diego Fabián Bianchini del Grupo de Artillería de Montaña 5, Cecilia Noemí Lagos de Rental NOA, la periodista Florencia Etchart de Canal 4, y el artista jujeño Ariel Cortez.

LAS FAMILIAS | PRINCIPAL HINCHADA DE LAS CANDIDATAS.

La transparencia del proceso fue garantizada por la Escuela Técnica N° 1 "General Savio", que implementó su proyecto de centro de cómputos digitalizado para elecciones de reina. Los alumnos Facundo Cáceres, Tomás Castañeda, Aníbal Rosas, Octavio Gareca, Lourdes Segovia y Juan Ortega fueron los responsables de este sistema, supervisado por la escribana Leticia Urquiola. Su trabajo no solo aseguró un conteo preciso de los votos, sino que también demostró el talento y la preparación de los jóvenes palpaleños. 

JACQUELINE MÉNDEZ MEALLA | FLORENCIA GARCÍA Y FLORENCIA PEREIRA.

El entusiasmo de la noche se vio reflejado en el vibrante concurso de hinchadas, donde los estudiantes se disputaron premios de $600.000, $400.000 y $200.000, demostrando la pasión por sus candidatas. El resultado de esta competencia se anunciará a través de las redes sociales del municipio, manteniendo la expectativa hasta el final.

