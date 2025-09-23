°
24 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Adep
Mountain Bike
Liga Jujeña
investigación penal
PRIMERA NACIONAL
Copa Libertadores
Música
Corredor Bioceánico
Sergio Marcelo Jenefes
Flybondi
Adep
Mountain Bike
Liga Jujeña
investigación penal
PRIMERA NACIONAL
Copa Libertadores
Música
Corredor Bioceánico
Sergio Marcelo Jenefes
Flybondi

DÓLAR OFICIAL

$1385.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1410.00

3884873397
PUBLICIDAD
Palpalá

Palpalá realizó su “Pintada Estudiantil”

Jóvenes, familias y docentes participaron de una jornada recreativa impulsada por la Municipalidad.

Martes, 23 de septiembre de 2025 23:15
GRANDES Y NIÑOS | SE SUMARON A LA PROPUESTA.

En el marco de la 74° Fiesta Nacional de los Estudiantes, la Municipalidad de Palpalá organizó la tradicional "Pintada Estudiantil" sobre la avenida Martijena, escenario principal del esperado desfile de carrozas en la ciudad el próximo domingo desde las 18.30. La jornada se vivió con entusiasmo, reuniendo familia, estudiantes y centros educativos que plasmaron con arte en dibujos y mensajes sobre el asfalto, demostrando de esa manera el espíritu festivo y la integración comunitaria.

LA PROMO DE 7° | DE LA ESCUELA PRIMARIA N° 78 “JOSÉ BENITO DE LA BÁRCENA”.

La actividad contó con la participación activa de jóvenes estudiantes, padres y profesionales. Yanina Flores, docente del Centro Educativo de Jóvenes y Adultos del CIC del barrio San José, destacó la importancia de la inclusión y la oportunidad de reinsertarse en el sistema educativo. "Estamos participando en la pintada con un proyecto enfocado en el bienestar integral de los estudiantes". Además, agradeció la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, por acercar la fiesta a Palpalá.

Luis Fernando Martínez, padre de un alumno del Centro de Día "Oscar López" que contiene a jóvenes y adultos con discapacidad, consideró la jornada como positiva e integradora: "qué lindo compartir con mi hijo, ver que los incluyan, acompañar, ayudar, porque a él le gusta dibujar y ahora lo plasmamos aquí", precisó.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD