La institución cumple un rol activo, ofreciendo un espacio de pertenencia

La Casa del Jubilado, sede San Pedro, se ha consolidado como un espacio clave para la vida social y comunitaria de las personas mayores de la ciudad. Ubicada en Blas Parera 200, en el barrio 23 de Agosto, la institución funciona como un punto de encuentro cotidiano donde la participación, el acompañamiento y la integración social son ejes fundamentales.

Lejos de limitarse a una propuesta recreativa, la Casa del Jubilado cumple un rol social activo, ofreciendo un ámbito de referencia para jubilados y jubiladas que encuentran allí un espacio de pertenencia, escucha y contención.

Contención social y participación activa

Bajo la órbita de Caffipps, la sede San Pedro desarrolla un trabajo sostenido orientado a fortalecer los vínculos sociales y promover una vejez activa. La institución abre sus puertas a personas mayores que buscan compartir actividades, aprender, mantenerse en movimiento y formar parte de una comunidad organizada.

La participación activa de los asistentes es uno de los rasgos distintivos del espacio. Cada actividad, encuentro o propuesta se construye desde el compromiso colectivo, generando sentido de pertenencia y reforzando la autoestima de quienes forman parte de La Casa del Jubilado.

Articulación institucional

Uno de los pilares del funcionamiento de la institución es la articulación con distintos organismos provinciales y municipales. A través de convenios y trabajos conjuntos con el Ministerio de Educación, el Instituto de Seguros de Jujuy, la Municipalidad de San Pedro y otras instituciones, se logra sostener una propuesta diversa y de calidad. Este trabajo permite ampliar derechos, acercar servicios y garantizar que las personas mayores accedan a actividades culturales, educativas, deportivas y de formación, adaptadas a sus intereses y necesidades.

Un espacio que promueve bienestar integral

La propuesta de la Casa del Jubilado está pensada desde una mirada integral del bienestar. El cuidado de la salud, la estimulación cognitiva, la actividad física, la expresión artística y la vida social conviven en un mismo espacio, entendiendo que el envejecimiento activo requiere múltiples dimensiones. La institución se transforma así en un lugar donde el tiempo se resignifica, se fortalecen vínculos y se construyen nuevas rutinas, favoreciendo una mejor calidad de vida para quienes asisten regularmente.

Crecimiento sostenido y mirada a futuro

El presente de la Casa del Jubilado de San Pedro se caracteriza también por un proceso de crecimiento institucional. A la consolidación de actividades y talleres se suma una proyección a futuro que contempla la ampliación de su infraestructura y servicios.

Este crecimiento responde a una demanda cada vez mayor y a la necesidad de contar con espacios adecuados para seguir desarrollando propuestas que acompañen a los jubilados de manera integral, reafirmando el compromiso con la comunidad.

Una institución con identidad propia

Con una fuerte impronta comunitaria, La Casa del Jubilado, se posiciona como una institución cercana, abierta y en constante evolución. Su rol social trasciende lo asistencial y se afirma como un espacio de participación, inclusión y construcción colectiva.

En un contexto donde el envejecimiento activo cobra cada vez mayor relevancia, la institución se presenta como un ejemplo de organización y compromiso con los adultos mayores.