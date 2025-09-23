La capital jujeña tendrá un tercer ascensor urbano

Según indicaron las autoridades el proyecto tendría un plazo de ejecución de siete meses que incluye la construcción de la torre, la pasarela y reparación, refacción de la escalera existente.

La torre estará ubicada en avenida Santibáñez y José Hernández, y en la parte inferior se conectará a calle 3 de Febrero y General Pastor, en el barrio Villa San Martín.

También mencionaron que las máquinas de los ascensores ya fueron adquiridas y se encuentran en depósito, a la espera de la adjudicación de la obra.

Además destacaron que se realizarán obras complementarias por vía de administración, como mejoras en la zona de acceso sobre avenida Santibáñez, ensanche de veredas y pavimentación de una cuadra pendiente en calle 3 de Febrero, garantizando la seguridad de los peatones.

La construcción del ascensor en el barrio Villa San Martín beneficiará a miles de personas ya que en en la zona circula más del 90 % de los colectivos, y se encuentra cerca de hospitales, escuelas, establecimientos educativos, comisaría entre otras instituciones.

La apertura de los sobres se realizó en el Salón de los Intendentes del edificio “Dr. Raúl Alfonsín”, con la presencia del intendente Raúl “Chuli” Jorge, acompañado por el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, el equipo técnico de Obras Públicas, el coordinador de Secretarías, Gustavo Muro, autoridades de Compras y Suministros y la fiscalización del escribano, Enrique Granara.