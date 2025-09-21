Homenaje en su día a los agricultores de Palma Sola

Al celebrarse el pasado 8 el Día del agricultor, el intendente de Palma Sola Francisco Baquera junto al ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud homenajearon a quienes se dedican a dicha actividad en esa comuna y zonas aledañas.

Después de inspeccionar las obras del Proyecto de revestimiento de canales, clave para mejorar el uso eficiente del recurso hídrico, optimizar el sistema de riego y potenciar la producción agrícola; se dirigieron a la celebración que consistió en un almuerzo baile y sorteo de regalos.

También participaron la secretaria de Desarrollo Productivo, Patricia Ríos; Mario Pizarro secretario de Energía y candidato a diputado nacional por el Frente Jujuy Crece; la secretaria de Desarrollo Económico municipal, Silvia Ordoñez, entre otras autoridades.