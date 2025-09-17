Las carrozas estudiantiles se trasladan a la Ciudad Cultural

La Municipalidad de Palpalá, por directivas del intendente Rubén Eduardo Rivarola, convocó a las autoridades de la Unidad Regional N° 8 de la Policía y Seguridad Vial de la Provincia para coordinar la logística y así asegurar que las obras de arte de los estudiantes lleguen con seguridad a la capital jujeña y participar de los tradicionales desfiles. El operativo se realiza hoy de 9 a 15, atravesando la ruta provincial 1 y ruta nacional 66.

En la antesala del inicio de los desfiles de la 74° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, en colaboración con Seguridad Vial Provincial y la Policía de la Provincia, la Municipalidad de Palpalá a través de su Dirección de Tránsito, Seguridad Ciudadana y Departamento de la Juventud, aporta vehículos y personal para el traslado seguro de las carrozas palpaleñas hacia Ciudad Cultural, sede del tradicional desfile. Además, se gestionó el transporte gratuito de colectivos para que los alumnos y docentes puedan trasladarse hacia el predio.

Luego de la reunión de coordinación, el subjefe de la UR8 de Policía de Jujuy, José Luis Galián, declaró: "Nos reunimos con funcionarios de Palpalá para coordinar el traslado de las carrozas y carruajes hacia Ciudad Cultural éste miércoles 17 desde las 9 horas. Acordamos aspectos logísticos con Tránsito municipal y Seguridad Vial Provincial, con la participación de la Policía, para proteger a los alumnos y las carrozas que nos representarán".

En la misma línea, desde el municipio se solicita a la comunidad tener precaución al circular por la Ruta Provincial 1 y Ruta Nacional 66 para que todo se desarrolle con normalidad, evitando siniestros viales y permitiendo que los jóvenes disfruten con los cuidados necesarios.

El cronograma de salida de las carrozas de los distintos establecimientos educativos rumbo a San Salvador de Jujuy iniciará a las 9 horas con la Escuela Provincial Agrotécnica N° 1 "El Brete"; a las 9.30 lo hará el Colegio Fasta "San Alberto Magno" y el Colegio Modelo Palpalá; a las 10 será el turno de la Escuela Provincial de Comercio N° 2 "Dr. Manuel Belgrano"; y finalmente, a las 11.30, la Escuela de Educación Técnica N° 1 "Gral. Savio".

Del mismo modo, el Gobierno de la provincia solicitó a la comunidad precaución y paciencia en calles de la capital y en las rutas N° 1, 9, 66 y 34.

El martes será la Pintada en Palpalá

El Municipio palpaleño dispuso que el martes 23 será la Pintada Estudiantil. Comenzará a las 10 sobre avenida Martijena, a la altura del monumento a San Cayetano. Se invitó a participar a colegios, niños, jóvenes y familias durante las actividades programadas para la jornada, en el marco de la previa al desfile de carrozas, que se realizará el 28 de septiembre, sujeto a la agenda oficial del Ente.

Se espera que este evento supere la convocatoria del año anterior. Desde la comuna de Palpalá, señalaron que el lunes 22, por disposición del intendente Rubén Eduardo Rivarola se pondrá a disposición un colectivo para trasladar a compañeros, familiares y vecinos que deseen acompañar a la reina departamental, Angelina Armella, en la elección provincial en Ciudad Cultural. “Como cada año, se brindará apoyo a los carroceros en los canchones de Ciudad Cultural, con el propósito de acompañarlos y respaldar su labor durante todo el proceso”, afirmaron desde el Municipio.