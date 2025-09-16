“Él prefirió proteger a sus ediles corruptos”

Ayer a las 7 la destituida concejal de Perico, Mónica Sánchez se presentó en el Concejo Deliberante para cumplir su función diaria, pero no fue posible porque no pudo ingresar a su oficina.

Por insistencia le recibieron un par de notas en las cuales ponía en conocimiento a las autoridades sobre la denuncia que presentó en el Ministerio Público de la Acusación y la medida cautelar innovativa ante la Justicia.

"Yo sigo siendo la concejal", afirmó, porque "no reunieron los dos tercios para expulsarme, no me dieron el derecho a la defensa, se cometieron muchas irregularidades, porque todo el proceso es inconstitucional, y tampoco aun me notificaron, en consecuencia continúo en ejercicio", declaró.

Alrededor de las 11 llegó al bar donde junto al edil Walter Cardozo brindó una conferencia de prensa sobre lo sucedido, en ella también estuvo Carlos Haquim y Rubén Rivarola, referentes del interbloque Partido Justicialista - Primero Jujuy y los legisladores que lo integran.

Antes de su inició, afirmó: "No me voy a mover de la banca porque he sido electa por el pueblo" y aclaró que junto a su equipo "seguimos trabajando por los periqueños a pesar de la tensa situación que estoy afrontando".

Sánchez apuntó que se produjeron "muchos hechos de corrupción" desde que Ficoseco nuevamente está al frente del municipio, "por eso me hago a un costado. Cuando el intendente me habló para pertenecer a su proyecto político (en el Frente Cambia Jujuy) le dije que yo era peronista, él me respondió que también lo era y que íbamos a trabajar por la ciudad".

Después de un tiempo "me hacen bajar de la presidencia, funcionarios provinciales me llamaron para eso, ahí empecé a sospechar de lo que hacían. Asumí mi banca para defender la dignidad, la verdad y no la injusticia".

Por último relató que cuando quiso hablar con Ficoseco "él prefirió proteger a sus concejales corruptos, evitó ponerse en mi lugar de mujer acosada sexualmente (por el edil Enrique Rojas). Voy a luchar con todas mis fuerzas y demostraré que no estaba equivocada", finalizó.