Restricción vehicular

Con motivo de realizarse hoy la tradicional Pintada Estudiantil, que cada año reúne a miles de jóvenes en una expresión artística y festiva, la comuna capitalina implementará un operativo especial de tránsito en Ciudad Cultural.

De esta forma, la comuna comunicó que la medida contempla la restricción del tránsito vehicular sobre la avenida De los Estudiantes Jujeños, entre las 8 y las 17, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la jornada de demarcación de la zona de competencia de la pintada.

Se aclaró que no habrá cambios en los recorridos de los colectivos urbanos, por lo que prestarán el servicio habitual en el lugar. Se pidió a automovilistas y transeúntes prestar atención a la cartelería y al personal municipal que orientará y ordenará el tránsito allí.