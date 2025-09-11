Se suman dos colectivos 0km para el transporte capitalino

El intendente capitalino Raúl Jorge encabezó la presentación de dos nuevas unidades 0km de la empresa de transporte El Urbano, que reforzarán el recorrido Centro-Campo Verde. Con estas incorporaciones, ya son 28 los colectivos nuevos puestos en servicio en lo que va del año, en el marco del plan de modernización del servicio urbano de pasajeros de la ciudad. Además, confirmó que se enviaron los pliegos para un nuevo llamado a licitación pública nacional del servicio, previsto para 2026.

Jorge dijo que la incorporación de nuevos colectivos al transporte urbano en la ciudad, era algo impensado a principios de año". Agradeció la voluntad del empresario Sergio Mercado, titular de El Urbano, "que ya a partir de mañana (por hoy) va a estar prestando servicio en el barrio Campo Verde", y anticipó que "vienen dos más durante el mes que van a ir para Alto Comedero".

También resaltó que "acabamos de mandar los pliegos para un nuevo llamado a licitación pública nacional el año que viene para el servicio, pero también significa que empresas locales se están fortaleciendo para llegar bien a esa instancia y esto significa mejorar la flota". Finalmente, pidió a los vecinos de Campo Verde que "cuiden estas unidades flamantes que están siendo adquiridas para prestar un mejor servicio en todo el barrio".

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, remarcó que "seguimos en el plan de modernización y actualización de la flota del sistema de transporte público de pasajeros", acotando que "cada 15, 30 días se van a ir produciendo las incorporaciones de las unidades de cero kilómetro. Antes del fin de mes vamos a tener otras dos unidades más de esta empresa".

Asimismo, reconoció que esto "está mostrando a las claras que se empieza a tener una mejora en la ecuación económica financiera del transporte, con el gran esfuerzo que hace el gobierno provincial con el tema de los subsidios y el intendente Jorge, con el tema del Boleto Estudiantil Gratuito Universal y una política de Estado muy firme que se ha llevado desde el primer día, a causa de políticas nacionales que no ayudaron para nada al desarrollo del transporte urbano de pasajeros en el interior del país".

Por último, el directivo de la empresa El Urbano, Sergio Mercado, destacó el compromiso del sector privado con los usuarios y la ciudad. "Es un esfuerzo importante hoy en este contexto económico que hay en el país. Realmente es devolverle la confianza al usuario en el servicio, sin los pasajeros no tendríamos estas unidades".

