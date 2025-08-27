Pago a los estatales

Tesorería de la Provincia anunció ayer el pago de los sueldos de agosto a los empleados estatales jujeños.

El mismo comenzará el próximo lunes, cuando se acrediten los haberes a los Veteranos de Guerra de Malvinas, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario y Organismos Autárquicos.

En tanto que el martes 2/9 se abonará a los agentes de los Municipios, Administración Central, Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Humano. Asimismo el miércoles 3 será el turno de los de Educación de Nivel Inicial, Primario, Educación nivel Secundario y Superior, y finalmente el jueves 4 el de los empleados de Organismos Descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, Auditoria General y Funcionarios.