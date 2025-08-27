¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
27 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

CASA DEL HORROR
Raúl Jorge
MPA
LIGA PROFESIONAL
LIGA PROFESIONAL
Tamara Fierro
homicidio
básquet
PRIMERA NACIONAL
Liga quebradeña
CASA DEL HORROR
Raúl Jorge
MPA
LIGA PROFESIONAL
LIGA PROFESIONAL
Tamara Fierro
homicidio
básquet
PRIMERA NACIONAL
Liga quebradeña

DÓLAR OFICIAL

$1370.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2260.50

DÓLAR BLUE

$1360.00

3884873397
PUBLICIDAD
Sueldos de agosto

Pago a los estatales

El cronograma se extenderá del lunes venidero al jueves 4.

Miércoles, 27 de agosto de 2025 01:01
Imagen ilustrativa.

Tesorería de la Provincia anunció ayer el pago de los sueldos de agosto a los empleados estatales jujeños.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Tesorería de la Provincia anunció ayer el pago de los sueldos de agosto a los empleados estatales jujeños.

El mismo comenzará el próximo lunes, cuando se acrediten los haberes a los Veteranos de Guerra de Malvinas, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario y Organismos Autárquicos.

En tanto que el martes 2/9 se abonará a los agentes de los Municipios, Administración Central, Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Humano. Asimismo el miércoles 3 será el turno de los de Educación de Nivel Inicial, Primario, Educación nivel Secundario y Superior, y finalmente el jueves 4 el de los empleados de Organismos Descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, Auditoria General y Funcionarios.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD