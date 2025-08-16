Michel Grupo Asegurador

La empresa Grupo Michel celebra este mes de septiembre sus 28 años de trabajo ininterrumpido en Palpalá, consolidándose como una de las firmas más reconocidas en el rubro de seguros en la provincia.

Los Michel, productores de seguros de larga trayectoria, ofrecen una amplia cobertura de servicios que incluyen seguros automotores, de vida, accidentes personales y ART, trabajando con diversas compañías de prestigio a nivel nacional.

En el segmento de automotores, Grupo Michel trabaja con Mercantil Andina, Triunfo, La Caja, San Cristóbal, ATM, entre otras compañías líderes. Esto les permite brindar al cliente distintas alternativas, ajustadas tanto a precios como a necesidades de cobertura.

En el caso de las ART, la firma también cuenta con convenios con todas las aseguradoras del mercado, entre ellas: Prevención ART, Experta, Asociar y Mercantil Andina, garantizando opciones variadas y adaptadas a cada empresa o trabajador independiente.

El local se encuentra en República de Siria 152, en el barrio San Martín de Palpalá, donde el equipo atiende de 9 a 13 y de 17.30 a 20.30.