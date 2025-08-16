¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

16 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Onda Estudiantil 2025

Comenzó la FNE en La Quiaca

Los alumnos de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 vivieron su fiesta en el SUM del establecimiento escolar.

Luis Beltran

Sabado, 16 de agosto de 2025 02:16
LA NUEVA EMBAJADORA | JUNTO A SUS PRINCESAS Y DAMAS.

La Escuela de Educación Técnica Nº 1 de La Quiaca eligió a su representante estudiantil. La ceremonia se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples del establecimiento, donde las candidatas desfilaron ante un jurado.

Los alumnos de la promoción construyeron un magnífico escenario con la temática de Vikingos. Hubo números artísticos y también actuó el grupo folclórico quiaqueño Munay.

Belén Monzón fue coronada como nueva soberana, mientras que Valentina Ustares y Yanina Gerónimo fueron elegidas como primera y segunda princesa, respectivamente. Las damas de honor fueron Abigail Vilte y Mayra Flores.

EMBAJADORES | DE IZQ. A DER., EMANUEL TOLA, ELÍAS SAJAMA Y JOEL ERAZO.

La reina saliente, Pilar Gastar cedió el trono a Brenda Monzón.

También, Elías Sajama como embajador de la "indu" fue electo durante la noche mágica de esa institución educativa. Acompañado por primer paje Emanuel Tola y segundo paje Joel Erazo.

El jurado estuvo compuesto por personas de diversas instituciones de la ciudad.

De esta manera dio inicio la celebración estudiantil en La Quiaca. En tanto se aproximan más elecciones durante el presente mes: 19 Escuela de Minas, 21 Escuela de Comercio 1, 22 Escuela Normal y 26 Secundario 69.

 

