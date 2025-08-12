Estela Santos ganó el Festival provincial de la empanadilla

Estela Santos ganó el 6° Festival provincial de la empanadilla, realizado el domingo en la hermosa localidad de San Antonio motivando a numerosos concursantes y una gran cantidad de público de la región Valles que concurrió para disfrutar de una jornada agradable en familia.

Estela Santos ganó el 6° Festival provincial de la empanadilla, realizado el domingo en la hermosa localidad de San Antonio motivando a numerosos concursantes y una gran cantidad de público de la región Valles que concurrió para disfrutar de una jornada agradable en familia.

El segundo premio lo obtuvo Valentina Silvestre, con su emprendimiento Dulce Dorita pastelería artesanal; y tercera resultó Sandra Martínez, de La pequeña pastelería.

También se destacó a los emprendimientos Raíces del alma, por el esfuerzo y la dedicación; Dulces Nely, por mantener la tradición familiar; mientras que Sabores nogaleños y Aida productos regionales fueron distinguidos por el esmero emprendedor y por la mejor presentación, a cargo del Concejo Deliberante.

Santos concursó representando al emprendimiento Producto regionales hermanos González que ofrece sus exquisitas elaboraciones en esa localidad y en el "buñuelódromo" en El Carmen.

A través de su cuenta de Facebook HNOS. Gonzalez la ganadora expresó su "más profundo agradecimiento a la organización del Festival provincial de la empanadilla 2025 por brindarnos este espacio tan hermoso para compartir nuestra pasión y nuestras tradiciones".

Asimismo "a todo el público y amigos que nos acompañaron, alentaron y degustaron nuestras empanadillas y las demás exquisiteces que elaboramos con productos de la zona".

EVALUACIÓN | EL CHEF JOSÉ FRÍAS PRESIDIÓ EL JURADO DEL CERTAMEN PASTELERO.

El jurado que evaluó a las empanadilleras concursantes estuvo conformado por el chef (de Perico) José Frías y representantes de diferentes instituciones: Mariana Zambrano, Emilia Agostini, Martín Lazarte y David Portal.

La plaza San Martín fue nuevamente el espacio elegido por el municipio de esa comuna como escenario donde las empanadilleras, pasteleros, emprendedores, artesanos y folcloristas se congregaron para brindar una propuesta muy atractiva para la comunidad y pobladores de las localidades vecinas.

"En una tarde tranquila y hermosa, familias, amigos, turistas y vecinos compartieron música, danza, sabores y tradición en esta edición que reunió mucha gente", afirmó el director de Turismo municipal, Matías Díaz, quien estuvo atento al desarrollo del certamen pastelero regional.

El municipio a través de las direcciones de Producción, de Turismo y de Cultura, "con el compromiso de todo el personal municipal, este festival volvió a demostrar que cuando la comunidad se une, el resultado es inolvidable", agregó.

Durante el certamen desde el ofrecieron sus repertorios folclóricos el conjunto Quebracho, Un sueño perdido, el dúo Kuyay, el solista Marcos Rojas y Carina Cala; también estuvieron los ballets Renacer folk, Pasión de los Valles, La Nazarena y Quebracho malambo.

Como se reconoció desde el municipio, el Festival provincial de la empanadilla es una fiesta que crece año a año donde no solamente se celebra la pastelería regional, también se ponen de manifiesto las expresiones culturales y artesanales.