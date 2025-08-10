El municipio tilcareño insta a cuidar a la Pachamama

Desde principio de mes el municipio de Tilcara transcurre agosto instando a cuidar a la Pachamama desarrollando actividades culturales, tradicionales, solidarias y ambientales, en las cuales participan principalmente los niños y jóvenes.

Para hoy desde las 10 se previó una Caminata de adultos mayores; el 13 entre las 9 y 19 en el tinglado municipal se realizará la Expo Policial; y el 14 desde las 18.30 en el salón municipal se elegirá a la embajadora del Bachillerato Provincial N° 25.

El 15 desde las 12 la intendente Sonia Pérez junto al personal municipal ofrendarán a la Madre Tierra; en Angosto Chico se honrará a la Virgen de la Asunción; y en La Banda la agrupación carnavalera Los pympas también agradecerán a la Pachamama.

El 1º Festival cultural y Feria regional de los Valles de altura se realizará el 16 desde las 9 en el paraje Vallecito (Molulo), también se realizará el Concurso de hilado y tulmas; en el tinglado municipal desde las 9 será Tango Pacha; a las 10 en la plaza central se honrará a San Roque; desde las 13 la comparsa Pocos pero locos agradecerá a la Pacha, al igual que la agrupación Los ahijaditos.

Otras actividades son el 17 la recordación al General José de San Martin; el 22 desde las 19 se representará la Marcha evocativa por el Éxodo jujeño y se dará de comer en la plaza central.