Lanzan en conferencia el 68° Enero Tilcareño

En conferencia de prensa prevista para hoy desde las 11 en el Hotel de Turismo Tilcara, la intendente Sonia Pérez lanzará la edición 69 del tradicional Enero Tilcareño y dará a conocer las actividades previstas desde el 3 hasta el 31 de ese mes.

Junto a la secretaria de Cultura, Aylén Méndez y el secretario de Turismo, Elbio Robles, se referirá a la importancia que posee El mejor comienzo del año (como también se lo denomina) en cada inicio de año de cara a las vacaciones estivales.

Para el 2026 el municipio se propuso recuperar el prestigio y la convocatoria que tuvo varios años atrás, proponiendo diversas acciones donde sean protagonistas los vecinos como también los visitantes que elijan Tilcara para vacacionar.

La apertura será el 10 desde las 10 en la plaza "Coronel Manuel Álvarez Prado" a través de un acto protocolar y cultural, en la oportunidad se hará un homenaje a Remigia Farfán. Las actividades se extenderán hasta el 31 con el Pasacalle de comparsas anticipando el carnaval.

Entre esas fechas se realizará el Homenaje a la copla, el III Festival Provincial de pialada de mujeres, Taller de tulmas, Encuentro de ceramistas, y el Festival Enero Tilcareño con la presentación de Dalmiro Cuellar, Erick Claros y Fati Sosa.

También se dictará el Taller de armado de ermitas, la feria gastronómica, habrá un festival de rock, visitas turísticas guiadas, muestras pictóricas, celebración del Jueves de padrinos, entre otras propuestas.

A pesar de su apertura el 10, Tilcara estará de vacaciones y preparándose para el carnaval desde el 1 de enero con la chaya de mojones a cargo de las comparsas, agrupaciones y copleros, que realizarán bailes populares los fines de semana anticipando el festejo popular.

Se espera una masiva llegada de visitantes a la villa turística quebradeña, por la promoción del destino realizada por el municipio en la Feria Internacional de Turismo y a través de otras acciones para mantener el posicionamiento entre los viajeros.