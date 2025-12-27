Advierten prohibición de comercialización de sales

La Municipalidad de San Antonio, a través de la Dirección de Bromatología y Control Comercial, informa que se encuentra prohibida la elaboración, fraccionamiento y comercialización, en todo el territorio nacional de las siguientes sales.
Sal fina yodada "Milart", sal enriquecida con yodo (1:30.000) para uso alimentario humano ley nacional N°17.259. Elaborado y fraccionado por Julio Hugo Díaz, avenida Jujuy N° 361, San Pedro, provincia de Jujuy, Argentina RNE N° 10.000.421 - Rnpa N° 10.004.322. Peso Neto 500 gr.
Sal fina yodada "El Cóndor", enriquecida para uso alimentario humano Ley Nacional N°17.259. Producido y fraccionado por Ángel Causarano Pje. Angastaco N°15 barrio Pablo Saravia, Salta Capital. Peso neto 500 gr. RNE 17000722 - Rnpa 17002202.
Sal fina y gruesa yodada "San Antonio", enriquecida para uso alimentario humano Ley Nacional N°17.259. Producido y Elaborado por López José Luis. Pasaje Toro N° 2152, Villa Lavalle, Salta Capital. Peso neto 500 gr. RNE 17000840 - Rnpa 17002452.
Y sal gruesa yodada "Puna", enriquecida para uso alimentario humano Ley Nacional N°17.259. Elaborado y fabricado por Sal Puna, Cerro Negro, La Poma, Salta. Peso neto 1.000 gr. RNE 17000840 - Rnpa 17002452.