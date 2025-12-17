25°
Liberaron a más de 30 animales en Córdoba
El Carmen

Pirotecnia Cero: El Concejal Adrián Mendieta pide hacer cumplir la ordenanza vigente en El Carmen

El concejal sostuvo que es fundamental que el Municipio impulse una fuerte campaña de concientización

Miércoles, 17 de diciembre de 2025 21:35
CONCEJAL ADRIÁN MENDIETA

El Concejal de la ciudad de El Carmen, Adrián Mendieta, solicitó al Concejo Deliberante la convocatoria a una sesión extraordinaria para tratar un tema de suma importancia para la comunidad: la reactivación y efectiva aplicación de la Ordenanza Municipal N.º 698/16 y de la Ley Provincial N.º 6187, que prohíben la venta y el uso de pirotecnia sonora en todo el territorio jujeño.

El pedido cuenta con el acompañamiento de diversas instituciones, entre ellas protectoras de animales, grupos de padres de niños y niñas con trastornos del espectro autista, profesionales de la salud y vecinos en general, quienes respaldan la necesidad de hacer cumplir la normativa vigente.

La iniciativa apunta a que estas disposiciones se apliquen de manera efectiva tanto durante las fiestas de fin de año como en eventos culturales, deportivos y sociales que se desarrollen en la ciudad.

En ese marco, el edil del Frente Justicialista presentó una minuta de comunicación solicitando la aplicación inmediata de la ordenanza municipal y de la ley provincial en el departamento El Carmen, teniendo en cuenta que —según expresó— desde hace más de cuatro años no se vienen cumpliendo.

Mendieta remarcó que la pirotecnia sonora provoca graves consecuencias en los animales y en personas con sensibilidad auditiva, especialmente en aquellas con trastornos del espectro autista, así como en adultos mayores, niños y niñas.

Finalmente, el concejal sostuvo que es fundamental que el Municipio impulse una fuerte campaña de concientización, tanto presencial como digital, para que los vecinos y vecinas de El Carmen comprendan la importancia de construir una ciudad más inclusiva, sin ruidos molestos y libre de pirotecnia sonora.

