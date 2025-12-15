Más de mil egresados se convocaron en Perico

En la ciudad comercial se concretó una maravillosa pasarela cargada de elegancia, afectos y el calor de dos mil familias que acompañaron a los egresados de Perico, Puesto Viejo y Aguas Calientes. Fue la cena blanca más populosa del interior provincial.

Perico fue escenario del encuentro cargado de magia y emociones para alrededor de 1000 egresados de gran parte del valle de los pericos, teniendo en cuenta que Monterrico y El Carmen realizaron su propia cena blanca y también de gran concurrencia.

Todo comenzó con una concentración en la calle Alberdi y Alem, dónde llegaron las parejas para protagonizar una de las noches más importantes en sus vidas. Allí se inició el recorrido hasta la plaza San Martín, donde bailaron el tradicional vals y las emociones se hicieron sentir. Hubo postales de lágrimas y rostros con mucho orgullo de las familias.

PASARELA | ESTUDIANTES CON FAMILIARES Y COMPAÑEROS

Los primeros en desfilar fueron los chicos del colegio secundario 64 de La Nueva Ciudad, luego el colegio secundario 68 de La Posta, seguidamente la populosa escuela de comercio 1 "José Manuel Estrada", el colegio secundario 7 "Humberto Pérez" del loteo Nuevo Perico y el secundario 45 de Santo Domingo para la primera etapa.

La pasarela continuó con el colegio secundario 3 "San José", la escuela Agrotécnica 7 "Ricardo Hueda", el colegio "San José Patrono", escuela de educación técnica 1 "Samuel Luna", colegio católico "Cristo Rey", colegio "San Patricio", secundario 38 de Las Pampitas y el colegio 59 "Olga Aredez".

ELEGANCIA Y ALEGRÍA

La parte final fue con los egresados del bachillerato provincial 14 de Puesto Viejo y el bachillerato provincial 20 de Aguas Calientes, mientras que los egresados del bachillerato a distancia de Perico cerraron la noche junto a los egresados del plan fines.

La pasarela concentró a más de 1.000 parejas egresadas, con 17 instituciones educativas del valle y miles de personas acompañaron este masivo evento que fue organizado por la Municipalidad de Perico.