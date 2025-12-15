Más de mil egresados se convocaron en Perico

En la ciudad comercial se concretó una maravillosa pasarela cargada de elegancia, afectos y el calor de dos mil familias que acompañaron a los egresados de Perico, Puesto Viejo y Aguas Calientes. Fue la cena blanca más populosa del interior provincial.
Perico fue escenario del encuentro cargado de magia y emociones para alrededor de 1000 egresados de gran parte del valle de los pericos, teniendo en cuenta que Monterrico y El Carmen realizaron su propia cena blanca y también de gran concurrencia.
Todo comenzó con una concentración en la calle Alberdi y Alem, dónde llegaron las parejas para protagonizar una de las noches más importantes en sus vidas. Allí se inició el recorrido hasta la plaza San Martín, donde bailaron el tradicional vals y las emociones se hicieron sentir. Hubo postales de lágrimas y rostros con mucho orgullo de las familias.
Los primeros en desfilar fueron los chicos del colegio secundario 64 de La Nueva Ciudad, luego el colegio secundario 68 de La Posta, seguidamente la populosa escuela de comercio 1 "José Manuel Estrada", el colegio secundario 7 "Humberto Pérez" del loteo Nuevo Perico y el secundario 45 de Santo Domingo para la primera etapa.
La pasarela continuó con el colegio secundario 3 "San José", la escuela Agrotécnica 7 "Ricardo Hueda", el colegio "San José Patrono", escuela de educación técnica 1 "Samuel Luna", colegio católico "Cristo Rey", colegio "San Patricio", secundario 38 de Las Pampitas y el colegio 59 "Olga Aredez".
La parte final fue con los egresados del bachillerato provincial 14 de Puesto Viejo y el bachillerato provincial 20 de Aguas Calientes, mientras que los egresados del bachillerato a distancia de Perico cerraron la noche junto a los egresados del plan fines.
La pasarela concentró a más de 1.000 parejas egresadas, con 17 instituciones educativas del valle y miles de personas acompañaron este masivo evento que fue organizado por la Municipalidad de Perico.