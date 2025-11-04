°
4 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Escuela de Educación Técnica N°1

Se disputó la EcoRace 2025 en Maimará

Martes, 04 de noviembre de 2025 00:00

Se realizó días atrás en la localidad de Maimará la tercera carrera de prototipos de autos eléctricos EcoRace 2025 en el marco del proyecto educativo "III Encuentro Regional y Binacional de Conocimiento Técnico" organizado por la Escuela de Educación Técnica N°1 "Gral. Manuel Belgrano". Participaron estudiantes y docentes de escuelas técnicas de distintas localidades de la provincia, de Salta y Tupiza (Bolivia). La prueba consistió en una primera instancia de velocidad para pilotos masculinos y femeninos, y la segunda fue de regularidad mixto con cambio de piloto en la tercera vuelta. Desde escuela técnica organizadora y escudería Halcón Veloz, agradecieron a sus colegas, estudiantes, personal de servicio quienes aportaron su compromiso, trabajo y solidaridad para la efectiva realización del evento. 

