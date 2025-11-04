Se disputó la EcoRace 2025 en Maimará

Se realizó días atrás en la localidad de Maimará la tercera carrera de prototipos de autos eléctricos EcoRace 2025 en el marco del proyecto educativo "III Encuentro Regional y Binacional de Conocimiento Técnico" organizado por la Escuela de Educación Técnica N°1 "Gral. Manuel Belgrano". Participaron estudiantes y docentes de escuelas técnicas de distintas localidades de la provincia, de Salta y Tupiza (Bolivia). La prueba consistió en una primera instancia de velocidad para pilotos masculinos y femeninos, y la segunda fue de regularidad mixto con cambio de piloto en la tercera vuelta. Desde escuela técnica organizadora y escudería Halcón Veloz, agradecieron a sus colegas, estudiantes, personal de servicio quienes aportaron su compromiso, trabajo y solidaridad para la efectiva realización del evento.