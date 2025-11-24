22°
24 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Gira Papal
Bandana
Agua potable
Ciclo lectivo 2026
din de año
Camilo y Evaluna
Estados Unidos
jueza
campeón del mundo
Fórmula 1
Gira Papal
Bandana
Agua potable
Ciclo lectivo 2026
din de año
Camilo y Evaluna
Estados Unidos
jueza
campeón del mundo
Fórmula 1

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
CINE SELECT

Cierre para los talleres de oficiosdel municipio

Alrededor de cuatrocientos vecinos tomaron parte del dictado de cuarenta ciclos de formación.

Lunes, 24 de noviembre de 2025 00:00
ALEGRÍA | ALGUNOS DE LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE ELECTRICIDAD DOMICILIARIA, QUE RECIBIERON CERTIFICADOS.

En un acto realizado en el Cine Select, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio cierre a los talleres del segundo semestre dictados por su Dirección de Oficios y Empleos. Más de cuatrocientos vecinos recibieron sus certificados en una jornada que puso en valor la capacitación como oportunidad de empleo, crecimiento y nuevos proyectos.

Al respecto, la secretaria de Planificación y Ambiente del municipio, Adriana Díaz, resumió: "En este semestre de cierre del año, en la Dirección de Oficios y Empleos se capacitaron aproximadamente cuatrocientos vecinos y entregamos los certificados y reconocimientos con el Cine Select lleno, porque vino toda la familia. Es que estas capacitaciones no solo benefician a una persona sino también a la familia, porque significan oportunidades y opciones de trabajo, y por supuesto la posibilidad de seguir capacitándose", destacó la funcionaria.

EMPRENDEDORAS | LAS PARTICIPANTES DEL TALLER DE EXTENSIÓN DE PESTAÑAS, DURANTE EL ACTO REALIZADO EN EL CINE SELECT.

Hacia un emprendimiento

En la misma línea, la secretaria afirmó: "Muchos de nuestros talleristas siguen tomando cursos y ellos mismos son quienes realizan la demanda y nosotros escuchamos y vamos verificando", y ejemplificó: "Tenemos toda una línea de fortalecimiento de la cultura, talleres que tienen que ver con la tradición, como el taller de armado de cajas copleras y el de confección de indumentaria gauchesca, así que siempre estamos pensando en cómo fortalecer esas líneas de trabajo que nos piden los talleristas. También hemos implementado tecnología, que es complementario a todo lo que estamos dando", subrayó posteriormente.

A su turno, la directora general de Desarrollo, Jimena Jurado, sostuvo: "Estamos contentos porque este es el cierre de aproximadamente cuarenta talleres que se realizaron en este segundo semestre del año, y con mucha satisfacción, porque sabemos que este es el puntapié inicial para muchos que arrancan con un talento o aptitud, que pueden convertir en un emprendimiento innovador y que así pueden llegar a escalar en un modelo de negocio". Y consideró finalmente la funcionaria municipal: "Más que un cierre, hoy es un camino que recién empieza, el inicio de un camino para desarrollarse como emprendedores o generación de autoempleo".

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD