Municipios

Así funcionarán los servicios municipales por el feriado del 10 de octubre

El municipio capitalino informó los cambios que habrá en el servicio de limpieza, mercados y transporte por el feriado del viernes 10 de octubre “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”

Jueves, 09 de octubre de 2025 17:10

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó a toda la comunidad  como funcionarán los servicios  con  motivo del feriado por el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”

De esta manera la Dirección General de Higiene Urbana, de la Secretaría de Servicios Públicos estableció como funcionarán los servicios municipales del viernes 10 de octubre.

  • Recolección de Residuos Domiciliaria: Normal

  • Servicios Especiales: Normal

  • Limpieza/Barrido: Servicio Reducido

En tanto, la empresa LIMSA S.A dispuso para los días viernes el siguiente cronograma de actividades:

Turno mañana

  • Recolección de Residuos Domiciliaria: Normal

  • Recolección  Comercial : Normal

  • Recolección de Patógenos: Normal

  • Barrido Zona Micro Centro y Terminal: Normal

  • Barrido Manual Sin Servicio

  • Recolección de malezas / escombros: Sin Servicio

Turno tarde

  • Recolección  Comercial : Normal

  • Barrido Manual y Mecánico: Sin Servicio

Turno noche

  • Recolección de Residuos Domiciliaria: Normal

  • Contenedores Municipales Normal

  • Barrido Mecánico: Normal

La Dirección de Mercados, informó que los mercados municipales atenderán medio día, a excepción del mercado 6 de agosto que abrirá sus puertas en los horarios habituales.

Por su parte la dirección de Tránsito y Transporte, informó que los servicios se prestarán de la siguiente manera:

  • Transporte Alterativo: Tarifa 2

  • Transporte Urbano: prestará servicio con unidades reducida

  • Ascensores Urbanos 1 y 2: Funcionarán en el horario de 8 a 20 hs.

  • Estacionamiento Tarifado: sin servicio

