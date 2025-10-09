Así funcionarán los servicios municipales por el feriado del 10 de octubre

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó a toda la comunidad como funcionarán los servicios con motivo del feriado por el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”

De esta manera la Dirección General de Higiene Urbana, de la Secretaría de Servicios Públicos estableció como funcionarán los servicios municipales del viernes 10 de octubre.

Recolección de Residuos Domiciliaria: Normal

Servicios Especiales: Normal

Limpieza/Barrido: Servicio Reducido

En tanto, la empresa LIMSA S.A dispuso para los días viernes el siguiente cronograma de actividades:

Turno mañana

Recolección de Residuos Domiciliaria: Normal

Recolección Comercial : Normal

Recolección de Patógenos: Normal

Barrido Zona Micro Centro y Terminal: Normal

Barrido Manual Sin Servicio

Recolección de malezas / escombros: Sin Servicio

Turno tarde

Recolección Comercial : Normal

Barrido Manual y Mecánico: Sin Servicio

Turno noche

Recolección de Residuos Domiciliaria: Normal

Contenedores Municipales Normal

Barrido Mecánico: Normal

La Dirección de Mercados, informó que los mercados municipales atenderán medio día, a excepción del mercado 6 de agosto que abrirá sus puertas en los horarios habituales.

Por su parte la dirección de Tránsito y Transporte, informó que los servicios se prestarán de la siguiente manera: