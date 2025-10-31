Celebran Halloween en el Mercado Central

El Mercado Central "6 de Agosto", ubicado en la esquina de Balcarce y Alvear, celebrará Halloween con una divertida propuesta familiar, que llenará de color y alegría el corazón de la ciudad.

La actividad, denominada "Mercado en Halloween", se realizará hoy viernes a partir de las 18, en las renovadas instalaciones del tradicional paseo comercial, con entrada libre y gratuita.

Invitación

Los puesteros del mercado invitaron a niños, niñas y familias a acercarse con sus mejores disfraces para disfrutar de caramelos, golosinas y ofertas especiales, en un ambiente festivo pensado para todas las edades, según se destacó desde el municipio capitalino.

Esta iniciativa busca fortalecer el vínculo comunitario y ofrecer un espacio de recreación seguro, alegre y participativo, reafirmando el compromiso del Mercado Central con el desarrollo cultural y social de la comunidad jujeña.