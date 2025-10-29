Palpalá concientiza hoy sobre salud mamaria

La Municipalidad de Palpalá, culmina hoy un mes cargado de actividades para la prevención del cáncer de mama. Estas acciones se llevan a cabo en conjunto con el hospital "Wenceslao Gallardo", la clínica "Nuestra Señora de Fátima", el Instituto de Seguro de Jujuy (ISJ) y los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) de la ciudad, con el objetivo de promover la detección temprana y la concientización sobre esta patología.

Hoy de 8.30 a 10.30 en el hall del Cine Altos Hornos Zapla, se realizará un taller informativo sobre cáncer de mama y autoexploración, además de una clase de actividad física guiada por la profesora Claudia Costa. También se realizarán sorteos y se entregarán premios y sorpresas a los asistentes. El municipio invitó a la comunidad a asistir con ropa cómoda y, de ser posible, con alguna prenda de color rosa. Allí se brindará hidratación y colación.

Mamografías 2x1

Desde la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, se celebró el acuerdo interinstitucional que permitió el acceso a mamografías gratuitas a personas afiliadas al ISJ o sin cobertura social, gracias a la exención del coseguro en la clínica "Nuestra Señora de Fátima" y a la disposición de órdenes médicas sin costo en los Caps.

La detección temprana es clave para mejorar las probabilidades de curación y supervivencia. Cuando se detecta en sus primeras etapas, la enfermedad es más tratable, menos invasiva y presenta mejores resultados. Además, la detección precoz permite reducir los costos de atención médica, ya que evita tratamientos más complejos y costosos. Por todo ello, la promoción de estudios regulares y el conocimiento de los métodos de autoexploración son fundamentales para salvar vidas.

Desde el municipio palpaleño destacaron también las charlas informativas en los Caps de la ciudad. En el Caps del barrio Alto Palpalá, la jefa del mismo, Eliana Aldunate, destacó la relevancia de esta colaboración entre el municipio y el hospital, que permite a las palpaleñas acceder a la mamografía de manera gratuita. Este programa está dirigido especialmente a mujeres mayores de 40 años, tanto afiliadas al ISJ como aquellas sin cobertura médica.

El beneficio caduca este viernes 31 del corriente mes. Las interesadas, mayores de treinta años deben dirigirse a los Caps habilitados en los barrios Carolina, Belgrano, Alto Palpalá, Santa Bárbara y San José, para obtener la orden médica. Luego, deberán solicitar un turno en la clínica "Fátima", presentando el carnet del ISJ, el DNI de ambas personas y el pedido médico.